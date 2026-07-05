Wonderwall retumbó más fuerte que El Rey y México se despidió de la Copa del Mundo con la cabeza en alto. Inglaterra se impuso 3-2 a la Selección Nacional y firmó su pase a los Cuartos de Final en el último duelo de el Estadio Ciudad de México como anfitrión.

Guillermo Ochoa lo advirtió un día antes: la contundencia define a las potencias... Y así sucedió. Jude Bellingham les dejó el recordatorio con su doblete (36' y 38').

La posesión, favorable para el equipo mexicano, quedó en estadística cuando el futbolista del Real Madrid aprovechó las desatenciones en el mediocampo tricolor. Un tibia marca de la zaga y un error del joven Gilberto Mora abrió el camino para unos ingleses que sufrieron de principio a fin en el Coloso de Santa Úrsula.

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Mucho castigo para México, pero el destino les sonrió con la pronta reacción gracias al gol de Julián Quiñones (42'). La Pantera aprovechó un mal despeje para convertir su cuarto gol en este Mundial y alcanzar a Javier Hernández y a Luis Hernández.

Julián Quiñones dispara a gol durante el primer tiempo en el duelo entre México e Inglaterra. FOTO: Imago7

Los 80 mil 824 asistentes resurgieron en las tribunas del estadio Ciudad de México cuando Jarillo Quansah vio la tarjeta roja al minuto 54 por una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo.

Sin embargo, la desatención que desata un momento así cobró factura para México. Un error de marca dejó a Anthony Gordon sólo frente a Raúl Rangel, quien derribó dentro del área al futbolista inglés. No hubo discusión y Harry Kane lo mandó al fondo del arco, al 60'.

Nueve minutos después, Raúl Jiménez hizo válido un penalti sobre Brian Gutiérrez para acercar a México y devolver la ilusión a la afición que nunca dejó de vibrar. Jordan Pickford le arrebató la sonrisa al 9 azteca en par de ocasiones, pero desde su especialidad, imposible.

Con unos ingleses muertos en vida, pero con la ventaja de su lado, se fue el tiempo, se fueron los 11 agregados y la algarabía mexicana. El último partido de México como sede mundialista fue también el último para el equipo de Javier Aguirre.

Este equipo será recordado por mucho tiempo. Se acabó el sueño y las lágrimas de Guillermo Ochoa, de Armando González, Israel Reyes, la impotencia de Santiago Giménez y el grito ahogado de Javier Aguirre lo confirman.

Pero como aprendizaje quedará un nuevo grito de esperanza y valentía para el futbol mexicano y todo un país que latió al ritmo de 11 hombres vestidos de verde... ¿Y si sí?