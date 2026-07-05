La Selección Mexicana afronta este domingo uno de los partidos más importantes de su historia al medirse ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro tendrá un significado especial al disputarse en la cancha del Estadio Ciudad de México, que lucirá un lleno absoluto para respaldar al Tricolor. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia con paso perfecto: cuatro triunfos consecutivos y sin recibir un solo gol.

Lee también Fans mexicanos arman serenata en el hotel de Inglaterra antes del duelo del Mundial 2026

Estos números han disparado la ilusión de la afición mexicana, que tanto dentro como fuera del inmueble ha mostrado un respaldo incondicional al equipo nacional, soñando con verlo mantener su gran momento y avanzar a una ronda inédita en la justa mundialista.

Inglaterra llega a los octavos de final como una de las selecciones más sólidas del torneo. El conjunto de los Tres Leones superó la fase de grupos mostrando equilibrio en todas sus líneas, respaldado por una plantilla repleta de figuras que combina experiencia internacional y juventud.

Lee también Cristiano Ronaldo: "Ojalá no sea mañana mi último partido en el Mundial"

Además de su calidad individual, el equipo británico ha destacado por su capacidad para controlar los partidos y aprovechar las oportunidades frente al arco rival. Acostumbrada a competir en las instancias decisivas de las grandes competiciones, Inglaterra buscará imponer su jerarquía y dar un paso más rumbo al título.

Selección Mexicana 04:17 PM ¿Por dónde ver el juego? El partido será seguido por TV Abierta en: Canal 5, Canal 7 y VIX

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO