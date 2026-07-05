Futbolistas de Cabo Verde son recibidos como héroes tras su regreso a casa

Una de las historias más inspiradoras que ha dejado la Copa del Mundo 2026 es la de Cabo Verde. La selección africana debutó en un Mundial de la FIFA con escasas expectativas, especialmente al quedar ubicada en un complicado grupo junto a potencias como España y Uruguay. Sin embargo, lejos de intimidarse, el equipo demostró personalidad, carácter y un futbol competitivo que le permitió ganarse el respeto de aficionados de todo el planeta.

Con actuaciones memorables y figuras destacadas como Vozinha, el experimentado guardameta que se convirtió en una sensación viral gracias a sus intervenciones bajo los tres postes, Cabo Verde logró rescatar valiosos empates ante sus poderosos rivales y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria, donde se encontró con la vigente campeona del mundo, Argentina.

En el duelo de dieciseisavos de final, los africanos volvieron a demostrar su espíritu de lucha. A pesar de enfrentarse a una de las selecciones favoritas al título, Cabo Verde compitió de tú a tú y estuvo cerca de dar otra sorpresa histórica.

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Sin embargo, el sueño terminó en los tiempos extra, donde Argentina logró imponerse por (3-2) en un partido que quedará grabado para siempre en la memoria de los caboverdianos.

Aunque la eliminación fue dolorosa, el regreso a casa confirmó que el equipo ya había conseguido algo mucho más grande que un resultado deportivo. Horas después de concluir su participación en el Mundial, la selección fue recibida como auténtica heroína.

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Desde su llegada al aeropuerto, miles de aficionados salieron a las calles para celebrar a los jugadores, quienes fueron ovacionados por una nación orgullosa de la histórica actuación de un grupo que logró poner el nombre de Cabo Verde en el mapa del futbol mundial.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron caravanas, banderas y una multitud entregada que convirtió el regreso del equipo en una verdadera fiesta nacional.