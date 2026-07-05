El exterior del hotel Marriott de Santa Fe, donde está hospedada la selección de Inglaterra, vivió una noche encendida con pirotecnia, ya que los aficionados mexicanos le llevaron serenata a “Los Tres Leones” antes del partido decisivo contra México en los Octavos de Final del Mundial de 2026.

De acuerdo a reportes de ESPN, alrededor de la una de la madrugada, un grupo de aproximadamente 45 personas se dio cita en el inmueble capitalino para “despertar” a la escuadra inglesa dirigida por el entrenador Thomas Tuchel.

Los fanáticos llevaron fuegos artificiales, bocinas, trompetas de plástico e instrumentos musicales para alterar el sueño de los futbolistas de la selección de Inglaterra. Un escenario similar al que sucedió con Ecuador, previo a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, el dispositivo de seguridad impidió que los aficionados ingresaran al recinto. Razón por la que la serenata se quedó a varios metros de distancia del hotel Marriott de Santa Fe.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México aseguró que la concentración fue convocada por un influencer: “La multitud permaneció en un puente peatonal situado a unos 200 metros del lugar. Tras corear consignas durante cerca de media hora, el grupo se dispersó sin que se registraran incidentes”, informó la dependencia gubernamental a través de X.

Este domingo, 5 de julio, México e Inglaterra jugarán por un boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Ciudad de México, antes “Azteca”.

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La selección de “Los Tres Leones” aterrizó el pasado viernes, 3 de julio, en el Aeropuerto Internacional de Toluca para posteriormente trasladarse a su hotel de concentración en la Ciudad de México. Un día después entrenó en las instalaciones de Cantera, propiedad de los Pumas de la Liga MX.