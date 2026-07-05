Una racha de 12 partidos sin derrota, apenas dos goles en contra, el respaldo de millones y un futbol que va en ascenso, son argumentos que respaldan la ilusión de la Selección Mexicana para el compromiso de hoy ante Inglaterra.

Creer, es la palabra de Javier Aguirre antes del choque en el Estadio Ciudad de México frente a los ingleses por el boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

"Si no creyera que podemos ganarle a Inglaterra hasta te lo diría, pero creo fervientemente en el funcionamiento del equipo. Sabemos que será un partido muy igualado y el que cometa menos errores será el que ganará”, declaró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

Luego de vencer a Ecuador, México terminó con una racha de 40 años sin poder ganar en un encuentro de fase eliminatoria en Mundiales. Hoy, el ánimo es diferente, pero la presión no cambia, para Javier Aguirre es el mismo.

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“Más trabajo en cantidad, sí, pero presión siempre existe, así sea un amistoso en Estados Unidos o en Torreón. La Selección Nacional tiene presión y eso te ayuda a crecer y ser mejor”, declaró Aguirre

En esta Copa del Mundo, Javier Aguirre ha logrado una unión como nunca. La ilusión y el grupos no se comparan en nada con lo hecho en Corea-Japón 2002 o Sudáfrica 2010. Hoy, la esperanza es otra y el Vasco deja su balance final en manos de la prensa y afición.

“Te diría que ese análisis es de ustedes. Lo digo sin temor a equivocarme que las tres veces intenté plasmar estos conceptos que hoy tengo, seguro no lo logré, no se notó tanto o no tuvo tanta repercusión, pero siempre montamos equipos competitivos", lanzó el timonel tricolor.

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Inglaterra?

Hoy, la Selección Mexicana tiene una cita con la historia, en casa, con su afición y una esperanza nunca antes vista en torno al combinado nacional.