Cristiano Ronaldo afirmó, la víspera de su partido contra España, en los octavos de final de la Copa del Mundo, que ojalá, no sea mañana su último encuentro en un Mundial.

Cristiano, que previamente reprendió con humor que se diese por hecho que juega su último Mundial, sí dio a entender que, en caso de perder, será su despedida de la Copa del Mundo. "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", dijo en conferencia de prensa.

También respondió el capitán portugués a sus críticos. "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos".

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"No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", añadió.

"No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", opinó.

"Ya llegará el día (que deje la selección), pero independientemente de cuándo sea, saldré con la conciencia tranquila, porque lo he dado todo. Si he jugado tantos años, no fue por necesidad, vosotros lo sabéis pero es la pasión, me encanta jugar fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz", agregó.

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Cristiano afirmó que, de las seis Copas del Mundo que ha disputado, esta es la que más recuerdos le deja. "Hemos compartido mucho y llorado juntos. De todas las copas del mundo, esta la que más voy a recordar por todo lo que hemos pasado, desde un aspecto emocional extraordinario", dijo Ronaldo, al tiempo que recordó la pulsera en recuerdo del fallecido Diogo Jota que llevan todos los componentes de la selección lusa.