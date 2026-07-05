El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció este domingo a la FIFA por anular la tarjeta roja contra Folarin Balogun, recibida en la pasada ronda del Mundial de Futbol, lo que le permitirá al delantero disputar los octavos de final frente a Bélgica.

"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió Trump en Truth Social.

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El atacante del AS Mónaco fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón.

Este domingo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso un partido de sanción a Balogun por la expulsión pero dejó ese castigo en suspenso "durante un periodo de prueba de un año", por lo que Estados Unidos tendrá disponible a su máximo goleador en el duelo del lunes ante Bélgica en Seattle.

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