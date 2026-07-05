Brasil y Noruega protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, un enfrentamiento en el que la Canarinha buscará imponer su tradición y jerarquía frente a una selección europea que ha sorprendido por su orden táctico y capacidad para competir ante rivales de mayor peso histórico.

El encuentro promete emociones desde el primer minuto, con dos estilos muy diferentes que pondrán a prueba sus fortalezas.

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La escuadra sudamericana llega a esta instancia respaldada por una de las plantillas más talentosas del torneo. Con una mezcla de experiencia y juventud, Brasil ha demostrado tener recursos suficientes para resolver partidos cerrados y una ofensiva capaz de marcar diferencias en cualquier momento.

Por su parte, Noruega se presenta como una de las revelaciones del certamen. El conjunto nórdico ha destacado por su disciplina defensiva y por el aporte de sus figuras en el ataque, factores que le han permitido mantenerse con vida en la competición.

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