El Mundial 2026 vivirá este domingo un choque de contrastes cuando Brasil y Noruega se enfrenten por un lugar en los cuartos de final. Mientras la selección sudamericana llega con la presión de confirmar su etiqueta de favorita al título, el conjunto escandinavo afronta el compromiso con la confianza de quien ya ha superado las expectativas y sueña con seguir escribiendo su propia historia en el torneo.

Para la Canarinha, el encuentro representa una nueva prueba de madurez en una competencia que se ha vuelto cada vez más exigente. Los brasileños han mostrado destellos de su calidad ofensiva, pero también saben que en las rondas de eliminación cualquier error puede ser definitivo. Por ello, buscarán imponer condiciones desde el inicio y aprovechar el talento de sus figuras para inclinar rápidamente la balanza.

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Del otro lado estará una Noruega que ha hecho del trabajo colectivo su principal fortaleza. Lejos de depender únicamente de sus estrellas, el equipo europeo ha encontrado equilibrio entre defensa y ataque, una combinación que le ha permitido competir de igual a igual contra rivales de alto nivel.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Actualidad Mundialista 01:40 PM ¿Quién será el árbitro del partido? El árbitro designado para el partido Brasil vs Noruega, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, es el estadounidense Ismail Elfath.





