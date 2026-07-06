Una de las historias más grandes en torno a la Selección Mexicana en este Mundial de Norteamérica fue la de Guillermo Ochoa, que a sus 40 años de edad, hizo todo lo posible por colarse en la lista de Javier Aguirre.

En el último partido de Fase de Grupos, contra República Checa, el experimentado portero vio minutos por última vez en el estadio Ciudad de México. Ingresó cuando el Tri ya lo ganaba 2-0.

Durante el torneo, Ochoa declaró que una vez terminada la participación de México, él pondría fin a su carrera profesional, luego de su aventura por el futbol de Chipre con el AEL Limassol.

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¿Qué dijo Memo Ochoa tras quedar fuera del Mundial 2026?

A través de sus redes sociales, 'Paco Memo' publicó un mensaje corto pero nostálgico, con fotos en donde se le ve con lágrimas en los ojos, al finalizar el partido de Octavos de Final contra Inglaterra (2-3).

"Por México, todo. Fue el mayor privilegio de mi vida. Gracias por hacernos vibrar, por creer, por acompañarnos siempre. Te amo, México", escribió el ex del América.

En la misma publicación, su compañero de equipo Santiago Giménez, aprovechó para dedicarle un mensaje: "Eres enorme hermano! Un placer compartir contigo".