El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica en el Mundial.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que éste pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

La federación belga de futbol exigió explicaciones a la FIFA sobre la decisión que permite a Bolagun jugar, hoy, el partido contra Bélgica.

Folarin Balogun con la selección de Estados Unidos, durante el Mundial de 2026 - Foto: AP

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La federación belga manifestó que aún no ha recibido ni “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto. En estas circunstancias, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”.

La federación belga dijo que se enteró por informes de prensa de la medida de la FIFA y envió una carta al organismo rector solicitando una copia de la decisión, así como una explicación del proceso.

“Como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba que esta correspondencia constituía una apelación, que se había designado a un juez y que la RBFA tenía solo unas pocas horas para completar esa apelación”, señaló. “La FIFA no proporcionó ninguna información en absoluto”.

La RBFA insistió en que el reglamento de la FIFA establece que la decisión motivada primero debe haber sido comunicada al apelante.

“Mientras la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la propia FIFA creó una apelación y de inmediato se aseguró de que fuera declarada inadmisible”, dijo. “Todo esto ocurrió mientras la FIFA, al mismo tiempo, se negaba a responder a las solicitudes legítimas de la RBFA”.

Balogun, el delantero estrella de Estados Unidos con tres goles en el torneo, recibió una tarjeta roja por pisar de forma torpe el tobillo derecho del bosnio Tarik Muharemović en la victoria 2-0 en la ronda de dieciseisavos el miércoles, lo que activó una suspensión automática de un partido.

La FIFA anunció el domingo que la suspensión había sido levantada para el partido de octavos de final, una medida extraordinaria que provocó elogios de Trump e indignación del equipo de Bélgica. Pareció ser la primera vez desde 1962 que una tarjeta roja durante un Mundial no resultó en una suspensión.