Portugal vs España: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los partidos más atractivos de los del Mundial 2026.

El conjunto lusitano llega después de eliminar a Croacia, mientras que la Furia Roja hizo lo propio tras dejar en el camino a Austria, por lo que ambos buscarán un boleto entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Los dirigidos por Roberto Martínez han ido de menos a más en la Copa del Mundo. Tras un inicio con algunas dudas, Portugal recuperó confianza en la fase de eliminación directa y ahora apuesta por la experiencia de Cristiano Ronaldo y el talento de una generación que aspira a devolver al país a lo más alto del futbol internacional.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP
Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

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Del otro lado estará una España que ha sido una de las selecciones más sólidas del campeonato. Con un futbol dinámico y una plantilla llena de talento joven, los españoles llegan como uno de los principales candidatos al título y buscarán imponer condiciones en un duelo que promete mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Portugal vs España HOY?

  • Fecha: Lunes 6 de julio de 2026
  • Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio de Dallas

¿Dónde ver Portugal vs España EN VIVO?

  • Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
  • Streaming: ViX Premium, plan mundialista.
Selección de España en festejo de gol, durante lo 16vos de Final del Mundial de 2026 ante Austria - Foto: EFE
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