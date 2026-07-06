Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los Octavos de final de HOY, lunes 6 de julio

La actividad del Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con los últimos dos partidos de los Octavos de final. Portugal y España protagonizarán uno de los encuentros más esperados del torneo, mientras que Estados Unidos intentará mantener vivo el sueño en casa cuando se mida a Bélgica.

El primer partido de la jornada será el Portugal vs España, un duelo que enfrenta a dos de las selecciones favoritas para pelear por el título. Cristiano Ronaldo buscará mantener con vida a los lusitanos, mientras que España intentará confirmar el gran nivel que ha mostrado desde la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo y Portugal a octavos de final vs España / Foto: AFP

El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Lee también Jude Bellingham consuela a Gilberto Mora y le regala su camiseta tras la eliminación

Más tarde será el turno del anfitrión. Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en Seattle con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Los estadounidenses llegan impulsados por su afición, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia en instancias definitivas. El partido iniciará a las 18:00 horas y será transmitido exclusivamente por ViX Premium, en el plan mundialista.

Partidos del Mundial HOY, lunes 6 de julio

Portugal vs España | 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Estados Unidos vs Bélgica | 18:00 horas | ViX Premium