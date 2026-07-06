La actividad del Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con los últimos dos partidos de los Portugal y España protagonizarán uno de los encuentros más esperados del torneo, mientras que Estados Unidos intentará mantener vivo el sueño en casa cuando se mida a Bélgica.

El primer partido de la jornada será el Portugal vs España, un duelo que enfrenta a dos de las selecciones favoritas para pelear por el título. Cristiano Ronaldo buscará mantener con vida a los lusitanos, mientras que España intentará confirmar el gran nivel que ha mostrado desde la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo y Portugal a octavos de final vs España / Foto: AFP
Cristiano Ronaldo y Portugal a octavos de final vs España / Foto: AFP

El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Lee también

Más tarde será el turno del anfitrión. Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en Seattle con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Los estadounidenses llegan impulsados por su afición, mientras que los europeos intentarán imponer su experiencia en instancias definitivas. El partido iniciará a las 18:00 horas y será transmitido exclusivamente por ViX Premium, en el plan mundialista.

Partidos del Mundial HOY, lunes 6 de julio

  • Portugal vs España | 13:00 horas | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium
  • Estados Unidos vs Bélgica | 18:00 horas | ViX Premium
Folarin Balogun con la selección de Estados Unidos, durante el Mundial 2026 - Foto: AFP
Folarin Balogun con la selección de Estados Unidos, durante el Mundial 2026 - Foto: AFP

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Portugal vs España: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de Final del Mundial 2026

Actualidad Mundialista

Portugal vs España: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de Final del Mundial 2026
Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los Octavos de final de HOY, lunes 6 de julio

Actualidad Mundialista

Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO los Octavos de final de HOY, lunes 6 de julio