Después de ser eliminados por Inglaterra en octavos de final de la Copa del Mundo, los jugadores de la Selección Mexicana rompieron filas y abandonaron el Centro de Alto Rendimiento, donde estuvieron concentrados por dos meses.

Lo que empezó con la ilusión de jugar el mejor Mundial en la historia del país con la concentración que empezó el 6 de mayo, terminó con los corazones rotos de millones de mexicanos al no poder avanzar al tan ansiado duelo de cuartos de final.

Después de la derrota contra Inglaterra en el estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana volvió al Centro de Alto Rendimiento, pero en las primeras horas de la madrugada, comenzaron a despedirse y cada quien tomó su camino. Los primeros en despedirse fueron Javier Aguirre y Rafael Márquez.

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Cabe recordar que el de ayer fue el último partido del Vasco como entrenador del Tri, y a partir de ahora, a falta de una presentación oficial, será Rafa quien tome las riendas del equipo.

Javier Aguirre expresa su sentir tras eliminación de México / Foto: Imago7

En el CAR, durante dos meses, los jugadores del Tri formaron “una familia”, como se encargaron de dejar en claro en cada entrevista y conferencia de prensa. El buen ambiente y la unión que había entre ellos quedaba demostrado en los entrenamientos y en el campo de juego.

Después de 61 días, los jugadores se despidieron y ahora tendrán que reportar con sus clubes, aunque primero tendrán aproximadamente dos semanas de vacaciones.

De los 26 jugadores convocados, algunos se fueron en camionetas junto a sus familiares y otros optaron por el transporte privado ofrecido por el Comité Organizador.