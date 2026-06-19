La preocupación se instaló en el futbol chileno luego de que Fernando Gago, actual director técnico de Universidad de Chile, requiriera atención médica de urgencia tras el triunfo de su equipo por 2-0 sobre O’Higgins, encuentro que puso fin a la primera mitad del campeonato nacional.

El estratega argentino, de 40 años, presentó una complicación cardiovascular después del compromiso disputado en el Estadio Nacional de Santiago, situación que derivó en su traslado a un centro hospitalario para una evaluación especializada.

Por ello, algunos medios locales dieron a conocer que el exentrenador de las Chivas habría sido intervenido por complicaciones cardiacas.

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Aunque el incidente generó inquietud entre aficionados y miembros del club, de hecho fue la institución deportiva la que brindó información oficial, pero sin dar detalles a fondo de lo ocurrido con el entrenador, el cual se encuentra estable y bajo supervisión médica permanente.

A través de un comunicado oficial, Universidad de Chile confirmó que Gago se somete a diversos exámenes cardiovasculares y que no encabezará las actividades del equipo durante los próximos días. La entidad también precisó que el exfutbolista permanece acompañado por integrantes del cuerpo médico, quienes monitorean su evolución de manera constante.

¿Qué fue lo que informó la Universidad de Chile?

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", señaló el club en un mensaje difundido en redes sociales.

Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy.



Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico. pic.twitter.com/wv4RuIZtRj — Universidad de Chile (@udechile) June 19, 2026

La institución agregó que el exentrenador de Chivas, Racing Club y Boca Juniors "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

El episodio ocurrió horas después de una valiosa victoria para el conjunto universitario. Con esos tres puntos, la escuadra azul ascendió al tercer lugar de la clasificación con 24 unidades, a dos de Universidad Católica y a 12 del líder Colo Colo.

Pese a la situación médica, Gago alcanzó a participar en la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde analizó el rendimiento de sus dirigidos. Sin embargo, los estudios posteriores determinaron la necesidad de mantenerlo bajo observación.

Debido a esta circunstancia, el argentino no estará presente en el próximo compromiso de Universidad de Chile, correspondiente a la Copa Chile frente a Santiago Wanderers. Su lugar en el banquillo será ocupado temporalmente por su asistente técnico, Fabricio Coloccini.