Estos últimos días fueron tormentosos para Gianni Infantino, pues el presidente de la FIFA había presentado un proyecto para vender acciones de la Copa del Mundo, algo que no sentó nada bien dentro de la comunidad y provocó la "rebelión" de la UEFA y otros organismos.

La UEFA fue la primera en manifestar su postura ante el proyecto, dejando en claro que, en caso de seguir adelante, ellos se retirarían de cualquier competencia relacionada con la FIFA: Copas del Mundo de cualquier categoría y el Mundial de Clubes, por mencionar las más relevantes.

De este lado del continente, la CONCACAF también rechazó lo planteado por Infantino, donde México dejó abierta la puerta a analizar más a fondo este proyecto.

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Después de tanta división, el italiano decidió no continuar con lo que había planteado para evitar un daño mayor en las relaciones con otras confederaciones, ya que solamente se llevaría a cabo si se contaba con la aceptación de todas.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito siempre ha sido —y siempre será— unirnos y mejorar. Como resultado, esta propuesta no avanzará", declaró Gianni Infantino.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Aunque la cancelación ya es un hecho, parece que habrá una junta con los que manifestaron su interés en aprender más sobre este proyecto.

"De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, con un espíritu de interés compartido por nuestro juego, y con el objetivo de seguir haciendo crecer el fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".