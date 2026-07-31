A pesar de la incertidumbre que se vive en el América porque sólo ha llegado un refuerzo (Óscar Perea) en la nueva era de Guillermo Almada y el equipo futbolísticamente está lejos de encontrar su mejor versión, Erick Sánchez asegura que el grupo de jugadores está “muy tranquilo” porque van por “el camino correcto”.

“Tenemos equipo para pelear cualquier torneo y sabemos que podemos competirle al equipo que sea por la calidad y jugadores que hay. Va empezando el torneo, [pero] estamos muy conscientes de que vamos a hacer las cosas de mejor manera. Estén o no estén los refuerzos el objetivo es el mismo, estamos muy enfocados y mentalizados en eso”, declaró.

En conferencia de prensa, el Chiquito aceptó que, en el vestuario azulcrema, son saben la responsabilidad que tiene al representar a la institución más ganadora de la Liga MX, por lo que están comprometidos en conquistar el título en el Apertura 2026.

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“Estamos conscientes de que somos América y aquí si no ganas el esfuerzo no vale; eso me gusta porque te habla de la exigencia y de lo grande que es este club, torneo que se juegue es torneo que se tiene que ganar. Todos tenemos el mismo objetivo y vamos a trabajar al 100% [para alcanzarlo]”, aseveró.

“Tenemos equipo para pelear en cualquier torneo” 🔥



El mensaje de Erick Sánchez sobre la falta de refuerzos en el América 🗣️ pic.twitter.com/ywMbct965s — De10Sports (@De10Sports) July 31, 2026

De cara a que el América debute como local en el estadio Banorte el próximo domingo, el volante mexicano reconoció que se enfrentarán a un rival importante, pero que está listos para “responder en la cancha y respaldar a la afición”.

“Santos tiene buenos jugadores, con cualidades y buena calidad. Estamos enfocados en el partido del fin de semana y [vamos] a jugar con todo cada partido que tengamos”, mencionó.

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Respecto a su reencuentro con Guillermo Almada, Erick Sánchez reconoció que espera que sea de beneficio para que recupere el nivel que tuvo cuando coincidieron en el Pachuca y se comprometió a aceptar la “responsabilidad” que tiene de ser un futbolista de jerarquía.

“Estoy trabajando para eso, ojalá que sí. Estoy haciendo las cosas de la mejor manera [porque] tengo que regresar a ser ese jugador que fui con él en Pachuca o mejor. Voy a trabajar para que se me den las cosas y pueda regresar a mi mejor versión”, señaló el Chiquito.