Hace unos días, Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, anunció un plan que permitirá la inversión a propiedades de la Copa del Mundo a fondos de inversión privados, algo que ha generado el rechazo de la UEFA y la CONCACAF.

Pese a que la CONCACAF ya se manifestó en contra de esta iniciativa, la Federación Mexicana de Futbol ya fijó su postura, dejando en claro que podrían considerarla.

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"La Federación Mexicana de Futbol fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 respecto de la propuesta del Presidente, Gianni Infantino, para incrementar los ingresos del programa FIFA Forward, principal vehículo para fomentar el positivo desarrollo del futbol en el mundo, a partir de un nuevo modelo financiero", se lee en el documento publicado por el organismo en redes sociales.

Dentro del mensaje, la FMF explica que todas las Federaciones de cada país tendrán acceso a herramientas para conocer más a fondo la iniciativa de Gianni.

"En la citada comunicación, FIFA plantea que, para que las Federaciones tomen una decisión informada respecto de su participación en dicho mecanismo, abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y documentación asociada al nuevo modelo".

Todo parece indicar que el organismo rector del futbol mexicano busca tomará la decisión que mejor le convenga al balompié nacional.

"Al respecto, la FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano, finaliza el comunicado.