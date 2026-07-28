Con apenas dos jornadas disputadas del Apertura 2026 y con el inicio de la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, Tigres recibió una noticia que sacudió a la institución y a su afición: Guido Pizarro anunció su salida del club.

De esta manera, se pone fin a una etapa que lo convirtió en uno de los personajes más importantes en la historia reciente de la escuadra regiomontana.

El estratega argentino, quien meses atrás decidió retirarse como futbolista para asumir la dirección técnica del equipo, comunicó que dejará su cargo debido a diferencias con la directiva.

"Después de trece años en esta institución —como jugador y como director técnico— he tomado la decisión de dar un paso al costado. Cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado", mencionó.

Tras 13 años de trayectoria en Tigres, periodo en el que se consolidó como capitán, referente y uno de los futbolistas más queridos por la afición, Pizarro explicó que ya no comparte plenamente la visión del proyecto deportivo.

Además, aprovechó su mensaje para expresar su gratitud hacia los jugadores, colaboradores y seguidores que lo acompañaron durante su paso por la institución.

"Me voy tranquilo y en paz, sabiendo que di todo lo que tenía en cada etapa y que siempre trabajé con compromiso, respeto y absoluta dedicación por este escudo. Seguiré construyendo mi carrera con la misma exigencia con la que llegué hasta acá. Los entrenadores, los jugadores y los directivos pasamos. Tigres y su gente permanecen. Ojalá el camino nos vuelva a cruzar", finalizó.