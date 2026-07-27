Antes de que empiece la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el América perdió a otro de sus jugadores, ya que el mediocampista se convertirá en nuevo refuerzo de los Bravos de Juárez.

De acuerdo con César Luis Merlo, el famoso periodista experto en fichajes, la salida de Dourado a Juárez es en calidad de préstamo, por un año, y no cuenta con opción de compra, así que esta no es una despedida de las Águilas sino un "hasta pronto".

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Dourado recibió la oportunidad de jugar en el futbol mexicano gracias a André Jardine, después fue dirigido por Guillermo Almada y ahora responderá a las órdenes de Pedro Caixinha.

Este será su tercer equipo en la Liga MX después de jugar con el Atlético de San Luis y el América. Con el conjunto de Coapa, jugó 22 partidos en los que aportó un gol y una asistencia.

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