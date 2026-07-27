Charlotte.- Las poderosas risas que acompañan el entrenamiento languidecen cuando Antonio Mohamed pega un par de gritos. Sí, se trata de un partido de exhibición, pero al Turco no le gusta perder en nada y esa filosofía ha inculcado en los 24 futbolistas con los que enfrentará a las figuras de la MLS, este miércoles por la noche en el Juego de Estrellas.

Más allá de que no es un partido oficial, los integrantes del equipo del circuito mexicano saben que el orgullo está en juego siempre que hay enfrente un conjunto estadounidense.

"Queremos ganar, entrenaremos para eso y el miércoles trataremos de reflejarlo en el partido", advierte Juan Brunetta, volante de los Tigres, quien suma su tercera convocatoria a esta clase de cotejos. "Sabemos que el Turco es un gran entrenador, con mucha experiencia y una carrera increíble, así es que saldremos a ganar, porque seguramente eso nos inculcará".

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Eso explica que la alegría se mantenga, pero suba la concentración en la práctica bajo el intenso sol del sureste en la Unión Americana.

El objetivo es pasarla bien y no lesionarse, pero también dejar en claro que la Liga MX es superior a la MLS.

"Lo tomamos con mucha seriedad", reitera el argentino.

"Quizá, los entrenamientos sean un poco más relajados, pero a la hora de jugar el partido, intentaremos ganar, porque siempre queremos hacerlo".

Sobre todo si enfrente está un representante de Estados Unidos.

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