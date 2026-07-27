Apenas se han disputado dos jornadas del Apertura 2026, pero la pelea por el título de goleo ya comenzó a tomar forma. Dos futbolistas comparten la cima de la clasificación con tres anotaciones, mientras que un amplio grupo de jugadores los persigue de cerca con dos tantos.

Los líderes son el venezolano Salomón Rondón, delantero de Pachuca, y el argentino Lucas Ocampos, de Monterrey. Ambos suman tres goles en apenas dos partidos y, por ahora, encabezan la carrera por convertirse en el máximo romperredes del campeonato.

Detrás de ellos aparece un pelotón de futbolistas con dos anotaciones: Alí Ávila (Querétaro), Geremy Márquez (Cruz Azul), Carranza (Necaxa), Eugenio Pizzuto (Atlante) y Mourad El Ghezouani (Tijuana), quienes se mantienen al acecho de los líderes.

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Con un gol también figuran nombres importantes del futbol mexicano como Isaías Violante (América), Fernando Monárrez (Puebla), Jorge Díaz (Toluca), Sebastien Salles-Lamonge (Atlético de San Luis), Fernando Gorriarán (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Duk (Atlas), Cristian Borja (América), Elías Montiel (Pachuca), Ozziel Herrera (Tigres), David Rodríguez (Atlético de San Luis), Aldo Rocha (Atlas), Ramiro Árciga (Tijuana), Édgar Zaldívar (Atlas), Alexis Vega (Toluca), Víctor Arteaga (Pumas), Alfonso González (Atlas) y Jordi Cortizo (León).

Aunque el torneo apenas comienza, la lucha por el campeonato de goleo luce muy pareja. Con 15 jornadas todavía por disputarse, cualquier delantero que mantenga regularidad frente al arco podrá meterse rápidamente a la pelea por terminar como el máximo anotador del Apertura 2026.