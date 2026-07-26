Una de las controversias más grandes en los últimos dos Mundiales (Qatar 2022 y Norteamérica 2026), fue la de el supuesto favoritismo que la FIFA, presidida por Gianni Infantino, tenía por la selección de Argentina de Lionel Messi.

Sobre el tema opinó José Ramón Fernández en el podcast de Yordi Rosado, donde y también se quejó de las presuntas ayudas hacia la selección albiceleste, sobre todo en la edición de 2022.

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¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre la FIFA y Argentina?

Cuando 'Joserra' fue cuestionado sobre si hay países que han ganado el Mundial de forma corrupta, no dudó en poner el ejemplo de Argentina vs Francia, de Qatar.

"El problema de Qatar fue Argentina. Cada vez que se caía Messi, era penalti”, aseveró el experimentado periodista deportivo.

“La FIFA es muy inteligente. Infantino, que le regaló el premio de la paz a Donald Trump, hizo una división. Quedaron de un lado los europeos y del otro lado los de Conmebol con algún otro que europeo y africano”, continuó.

Toda esta polémica acrecentó con el Mundial de 2026, donde cientos de personas afirmaron que Messi y compañía fueron beneficiados por los árbitros con tarjetas rojas no sacadas, penaltis a favor, o algo tan simple como no revisar jugadas en el VAR.