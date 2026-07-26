La imagen que dejó Germán Berterame en el partido frente al Impact de Montreal causó mucha preocupación, ya que el delantero de la Selección Mexicana quedó noqueado, encendiendo las alarmas a medio partido.

Después de ese escalofriante momento, el argentino nacionalizado mexicano, fue trasladado de emergencia en ambulancia al hospital más cercano para su valoración.

Berte pasó toda la noche en el centro de salud para que pudiera ser observado por médicos profesionales y descartar cualquier situación de peligro que podría haber provocado este preocupante choque con el defensor rival.

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Horas después de ese suceso, el Inter de Miami informó que el futbolista se encontraba fuera de peligro y estable, noticia que tranquilizó a los allegados al jugador como a la afición del cuadro de las Garzas.

Para esta tarde, el equipo donde juega Lionel Messi, hizo público que el ex de Rayados de Monterrey salió del hospital para regresar a casa.

"Berterame evoluciona favorablemente. Fue dado de alta del hospital este día y ya regresó a casa, luego de pasar la noche en observación en el Montreal General Hospital", se lee en el comunicado.

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El golpe sí dejó ciertas afectaciones en el jugador mexicano, especialmente en su hombro y nariz. Esta situación alejaría a Berterame del campo por un par de días.

"El atacante sufrió lesiones en el hombro izquierdo y la nariz como consecuencia del fuerte golpe que recibió durante el partido. En los próximos días iniciará el proceso de recuperación correspondiente bajo la supervisión del cuerpo médico del club. Su evolución determinará los tiempos para su regreso a la actividad física."