El delantero argentino Germán Berterame fue retirado en ambulancia tras sufrir un fuerte impacto durante el partido de la Major League Soccer (MLS) entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego.

Berterame recibió el impacto en el aire del defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera, del conjunto canadiense, pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inmóvil, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

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El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y German Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el 0-1 definitivo en el marcador.

El atacante charrúa celebró su anotación con una playera de su compañero Berterame. Suárez mostró su dorsal a las cámaras y a la afición. El Pistolero extendió su racha goleadora a seis anotaciones en los últimos tres partidos y llega a nueve en la temporada de la MLS.

En su estreno con el Inter Miami, Casemiro, de 34 años y procedente del Manchester United, manejó los tiempos en la mitad de la cancha en todo el partido y generó una de las primeras ocasiones de peligro para su equipo.

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