Después de la eliminación de Francia en semifinales del Mundial 2026, la Federación Francesa de Futbol comenzó a buscar el sucesor de Didier Deschamps, y en las últimas horas trascendió que el legendario Zinedine Zidane ya firmó su contrato con 'Les Bleus'.

De acuerdo con el periodista reconocido por adelantar fichajes, Fabrizio Romano, el encargado de suceder a Deschamps después de 14 años es 'Zizou'.

"Acuerdo verbal en vigor desde noviembre, nunca ha estado en duda ni en riesgo a pesar de las llamadas de los clubes", publicó Romano.

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Francia terminó su participación en la Copa del Mundo con una derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar, y así fue el final de Deschamps, quien se despide con un campeonato mundial y un subcampeonato.

Si bien Zidane solamente tiene un antecedente como entrenador, sus títulos lo respaldan. Al frente del Real Madrid, ganó LaLiga, la Champions League, Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

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