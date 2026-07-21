El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió este martes que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para que dirija la selección italiana, aunque advirtió de que no es seguro que la operación "llegue a buen puerto".

El dirigente también afirmó que la federación, en el aspecto económico, estaría dispuesta a hacer una excepción presupuestaria: "Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola", dijo en Vivavoce, un programa sobre actualidad deportiva y social en Italia.

Malagò reconoció que Guardiola es una de las opciones que estudia la federación, si bien insistió en que "no está dicho que la operación vaya a salir adelante".

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"Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos", agregó.

El máximo dirigente federativo aseguró que llegará en un plazo breve la decisión sobre el sustituto de Gennaro Gattuso, que dimitió hace más de tres meses tras no lograr la clasificación de Italia para el Mundial.

Además de Guardiola, el presidente de la FIGC confirmó que entre los candidatos figuran también Roberto Mancini, último técnico que conquistó un título con la selección italiana al ganar la Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021), y Andrea Pirlo, aunque precisó que no son los únicos aspirantes al cargo.

Malagò, que asumió el puesto hace un mes tras la crisis abierta en la federación por no clasificar a la máxima cita del futbol internacional por tercera vez consecutiva, manifestó que la lista de candidatos podría incluir un nombre inesperado.

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"Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", concluyó.

Durante el fin de semana pasado, el director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron con Guardiola para valorar la posibilidad de que el técnico español asuma el cargo de seleccionador de Italia, aunque la operación se presenta complicada, según adelantaron medios locales.

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