El capitán de la Selección Argentina, , rompió el silencio después de haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España y compartió un mensaje emotivo para todos los argentinos.

A través de Instagram, la Pulga aseguró que "el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo".

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El ocho veces ganador del Balón de Oro habría jugado su último Mundial con la camiseta de la Selección Argentina y lo hizo rompiendo récords en el camino y llevando a su país por tercera vez al partido definitorio.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó.

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