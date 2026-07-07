La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció el inicio de la quinta edición de la Supercopa Femenil 2026, torneo nacional que reúne a las mejores futbolistas de las categorías Sub-14 y Sub-15 con el objetivo de impulsar su desarrollo y proyectarlas hacia clubes profesionales y Selecciones Nacionales.

La competencia se disputará del 7 al 10 de julio en la Casa del Futbol, ubicada en Toluca. Estos serán los equipos participantes:

Sub-15

Selección Nacional de México.

Selección del Sector Amateur.

Selección del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME).

Selección MEX-USA.

Sub-14

Selección Nacional de México.

Selección del Sector Amateur.

Selección de Nuevo León.

Selección MEX-USA.

Con la presencia de las autoridades de la FMF, se inauguró oficialmente la #Supercopa2026, un torneo que reúne a las futuras figuras del futbol femenil mexicano. ✨🇲🇽



Buscando coronarse campeonas de la #Supercopa2026! 🏆



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El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, y la directora deportiva de Selecciones Nacionales Femeniles, Andrea Rodebaugh, destacaron que el certamen representa una de las principales plataformas de detección de talento para el futbol mexicano.

"Estamos muy emocionados, esta Supercopa se ha vuelto el evento más importante del Sector Amateur y del proceso de visorías para Selecciones Nacionales. Queremos ver a las mejores jugadoras, es su oportunidad para mostrarse, así que denlo todo en este torneo. Va a ser un torneo muy bonito y estoy seguro que vamos a ver grandes jugadoras", celebró Sisniega.

Además, el torneo será dirigido por un cuerpo arbitral integrado por mujeres, como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo del arbitraje femenil en México.