De nueva cuenta, México no logró llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo y ya suma nueve ediciones sin poder hacerlo.

El Tricolor perdió (2-3) con Inglaterra sobre la cancha del estadio Ciudad de México y quedó eliminados del Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo de Javier Aguirre se quedó en los octavos de final y se despidió de su torneo, con una derrota más que dolorosa en el Coloso de Santa Úrsula.

Después del descalabro, el Vasco se presentó en conferencia de prensa para dar la cara ante los medios de comunicación y asumió su porcentaje de responsabilidad.

Además, aprovechó para despedirse de la Selección Mexicana y cederle la estafeta a Rafael Márquez, quien tomará el puesto como director técnico.

Lee También Mundial 2026: ¿Qué sigue para Javier Aguirre? Esto contestó el "Vasco", tras la eliminación de México

Sobre el Káiser, el experimentado entrenador tricolor sólo tuvo comentarios positivos y reconoció que está más que capacitado para afrontar el reto.

"Es uno de los entrenadores mexicanos preparados, me sorprendió su personalidad para con el grupo; llegó con unas ganas de aportar, con un conocimiento de juego que no sabía que lo tenía... el cuate se preparó, estamos en muy buenas manos", aseguró.

Respecto a la preparación que tuvo Rafa Márquez, el Vasco reconoció que cuenta con muchos conocimientos porque en su etapa como jugador estuvo bajo el mando de grandes nombres.

Lee También Javier Aguirre se sincera, tras la eliminación de México: "Me voy en paz, estamos a mano"

"Es una buena amalgama de los entrenadores que ha tenido y ha tenido a los mejores... Guardiola para empezar, en México tuvo a La Volpe; tiene muy buena escuela, es un hombre muy preparado, el detalle y el punto fino lo sabe porque él fue un jugador fino", valoró.

Acerca de la relación que tuvo con él como su asistente técnico, Javier Aguirre aseguró que fue muy diferente a cuando les había tocado convivir, pero que fue increíble.

"Estuve con él casi dos años y fue buenísima, de jugador y entrenador no había esa relación porque es difícil tenerla, [pero] ahora fue fantástica", expresó el Vasco en entrevista con Denise Maerker para NMás.