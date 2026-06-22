Este lunes la Selección Argentina venció a Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026, y aunque Lionel Messi se llevó los reflectores al convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, hubo otra nota que recorrió el mundo: Julián Álvarez pidió salir del Atlético de Madrid.

Al terminar el partido, la 'Araña' habló con los medios de comunicación y al ser cuestionado sobre su futuro, dio una respuesta que sorprendió a todos los aficionados colchoneros.

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"No lo sé, no es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro, la verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", sentenció Álvarez, quien es el delantero titular del Atleti.

Sin embargo, en las últimas semanas trascendió el interés del FC Barcelona por él, aunque los rojiblancos negaron cualquier negociación con un irónico posteo en redes sociales.

La afición del Atlético de Madrid, desde luego no tomó para nada bien las declaraciones de su futbolista y ya lo etiquetan como traidor. El futuro de Julián, se mantiene como una incógnita.

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EL ATLÉTICO DE MADRID IGNORA A JULIÁN ÁLVAREZ

Quizás, a modo de respuesta indirecta, el Atlético de Madrid felicitó a algunos de sus jugadores argentinos presentes en el triunfo sobre Austria, pero no incluyeron a Julián.

"Gran victoria de nuestros argentinos. Felices por tus 60 partidos con Argentina, Moli", escribió el Atlético en su usuario en inglés con imágenes de Thiago Almada y Nahuel Molina. Cierto es, que además de Julián tampoco incluyeron en la foto a Nicolás González.