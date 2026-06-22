El futbol de Lionel Messi parece inagotable. En el que será su último Mundial, el astro argentino ya suma cinco goles luego del doblete que firmó contra Austria, en el Dallas Stadium.

Con sus dos tantos de este lunes, Leo llegó a 18 en sus seis Copas del Mundo y es ya el máximo anotador en la historia de los Mundiales; sin embargo, el hambre por trascender continúa.

"Mucha felicidad por el triunfo principalmente, fue muy duro. Tuvimos que poner mucha intensidad, no podíamos bajar el ritmo porque ellos eran muy intensos. Me voy feliz por el resultado, la clasificación. Era importante para nosotros sumar de a seis para tener una semana más tranquila", declaró el MVP del Argentina vs Austria.

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Por otra parte, la Pulga aseguró no pensar en la edad. El próximo 24 de junio cumplirá 39 años y por ahora no es un tema que tenga en mente. Quiere seguir dando alegrías.

"La verdad que no puedo pensar en la edad que tengo, me siento bien físicamente, me siento feliz, pero más que seguir intentando quiero más cosas con el grupo. No intento ser el máximo sin pensar en él", aseveró Lionel Andrés.

El 10 de la Albiceleste no reveló cuál será su deseo el miércoles cuando sople la vela de su pastel, pero aseguró que ya no puede pedirle nada más a la vida.

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"La verdad que no puedo pedir nada, ya se me dio todo a nivel deportivo, quisiera salud para mí, para mi familia, para la gente que siempre ha estado cerca y seguir disfrutando también de todo este momento, de poder estar en este grupo", mencionó.

"Es un grupo que hace muchos años que le viene regalando alegrías a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido, de competencias mundiales", concluyó sobre la Albiceleste, que defiende el campeonato mundial.

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