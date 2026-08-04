Luis Ángel Malagón se perfilaba como un integrante seguro para la portería de México en el Mundial de 2026; sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles en un partido con América, terminó por dejarlo fuera.

Ya después del torneo, donde el Tri de Javier Aguirre se quedó en Octavos de final, el guardameta mexicano dio una entrevista donde reveló cómo fue que vivió este proceso de tener que ver la Copa del Mundo en televisión.

Malagón ha sido muy criticado por la goleada que permitió en el México vs Colombia. Foto: Imago7

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¿Qué dijo Malagón sobre perderse el Mundial por lesión?

En una reciente charla con TUDN, el cancerbero de las Águilas se sinceró y contó lo complicado que fue asimilar su doloroso proceso después de lesionarse, y dijo que la motivación en la vida se le fue drásticamente.

"Un mes, mes y medio fue muy difícil. A veces en el día solamente comía una vez de que no tenía ganas de nada, se tuvieron que llevar a mi hija porque no tenía ganas de nada. Literal despertaba y era todo el día estar en cama, sin celular ni nada porque no tenía ganas de nada", soltó Malagón.