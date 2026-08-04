La Femenil Sub-23 está a un paso de disputar la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Enfrentará a El Salvador en las Semifinales con el objetivo de mantenerse en la pelea por la medalla de oro.

El Tricolor llega a esta instancia como líder del Grupo B, luego de sumar siete puntos gracias a un empate sin goles ante Puerto Rico, una victoria por 1-0 sobre Colombia y una contundente goleada de 7-0 frente a Jamaica, resultados que lo colocan como uno de los favoritos para llevarse la presa dorada.

Por su parte, El Salvador buscará dar la sorpresa y eliminar a México para instalarse en la Gran Final de la competencia.

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¿Cuándo es el México Femenil Sub-23 vs El Salvador?

  • Fecha: Martes 4 de agosto de 2026
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Moca 85, República Dominicana

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

  • Azteca Deportes (sitio web)
  • YouTube de Claro Sports
  • Fox Sports

El ganador del compromiso avanzará a la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde buscará quedarse con la medalla de oro.

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