Invictas y con el liderato. La Selección Mexicana Femenil Sub 23 aplastó 0-7 a Jamaica para quedarse con el liderato del Grupo B en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, manteniéndose como la gran favorita para llevarse la medalla de oro.

Parecía que México comenzaría perdiendo el duelo por el penalti cometido por Diana Guatemala al minuto 10, pero Azul Álvarez se hizo gigante en su arco para atajar el disparo de Davia Richards y evitar una sorpresa en el encuentro.

A la par que se desató una tormenta, las mexicanas también desataron su poderosa ofensiva. Los primeros intentos estuvieron cerca de convertirse en gol, pero la puntería del Tri no lucía calibrada.

Lee también Miguel Herrera responde a quienes minimizan la victoria de Atlante: “El hubiera no existe”

Los errores defensivos de Jamaica abrieron la puerta a la primera anotación del Tri. América Frías recibió el balón, eludió a la arquera y definió sin problemas para abrir el marcador al minuto 25.

Maria Scott, portera jamaiquina, no logró contener un disparo y dejó el rebote al servicio de Natalia Coury, quien solamente empujó el balón para aumentar la ventaja y dejar en evidencia que se venía una goleada.

El primer tiempo terminó con un 0-3 en favor de las mexicanas, que encontraron el tercer tanto al minuto 39, obra de la capitana Tanna Sánchez. El cuadro de Vanessa Martínez tejió una gran jugada de pizarrón para encontrar esta anotación.

La buena actuación de Maria Scott evitó que México aumentara su ventaja, pero, por más que lo intentó, no pudo contener del todo a la ofensiva tricolor.

Aunque tardaron un poco en volver a encontrar la red en el segundo tiempo, una vez que lo hicieron, los goles llegaron de forma natural.

Al minuto 66, Valerie Vargas se hizo presente con un estupendo golazo desde fuera del área. El disparo de la mexicana se incrustó en el ángulo de la portería, dejando sin oportunidad a Scott, que no pudo hacer nada para evitarlo.

Coury firmó su doblete al 70 para culminar un gran contragolpe del Tri. Silvana Flores marcó el sexto del equipo, luego de capitalizar otro error en la parte baja de las jamaiquinas; el séptimo llegó por conducto de Raush al 86'.

El siguiente paso será el martes en la semifinal para poder colocarse en la pelea por la medalla de oro.