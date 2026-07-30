Con la experiencia acumulada tras la organización de 13 partidos de la Copa del Mundo de 2026, México ha reforzado su posición como uno de los países más importantes para el futbol internacional.

La respuesta de los aficionados, la capacidad de las sedes y el respaldo de la iniciativa privada dejaron una impresión positiva en la FIFA, alimentando la posibilidad de que el país aspire a recibir más competencias de primer nivel en los próximos años.

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Bajo esa perspectiva, Justino Compeán, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol y asesor en temas relacionados con el Estadio Azteca rumbo al Mundial, consideró que México cuenta con las condiciones necesarias para albergar cualquier torneo organizado por la FIFA.

"Qué gran imagen dio México, y no solo la Ciudad de México, sino también los otros dos estadios. Los llenos, la forma en que se comportó la afición, los Fan Fest en todas las ciudades y toda la gente que viajó a ellas. Dejamos la vara muy alta, pero estamos listos para cualquier evento en el que la FIFA piense en nosotros", mencionó.

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El exdirectivo también resaltó la sólida relación que existe entre las autoridades del futbol mexicano y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, un vínculo que podría ser clave para que México sea considerado como sede de futuros eventos internacionales.

"Con Mikel Arriola, Ivar Sisniega e Íñigo Riestra tenemos todo. Están muy cerca de la Concacaf y también de la FIFA, lo que permite seguir atrayendo eventos para México. Hay mucho futuro para ustedes y para el futbol mexicano", finalizó.