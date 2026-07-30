El primer objetivo de la lista ha sido palomeado: avanzar como líder de grupo. La Selección Mexicana Sub 20 venció (4-0) a Guatemala en el cierre de la Fase de Grupos del Campeonato de la Concacaf, en el Estadio Cuauhtémoc.

Con paso perfecto y sin goles en contra, el Tricolor que dirige Alex Diego selló su boleto a los Cuartos de Final y ahora espera rival para la ronda eliminatoria, en la que buscarán firmar el segundo objetivo de la competencia. Con un triunfo más, la Selección Mexicana Sub 20 avanzará a semifinales y eso significa el pase al Mundial de la categoría del próximo año en Uzbekistán y Azerbaiyán.

Después de 30 minutos de estudio y trabados por un juego de constantes faltas, Hugo Camberos comenzó a mover los hilos del joven equipo nacional. El jugador de las Chivas volvió a demostrar por qué es el jugar diferente de esta selección.

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Poco a poco adelantaron líneas y al minuto 44, Diego Ramírez, futbolista de los Tigres, abrió el marcador con un soberbio remate de cabeza. Anotación antes del descanso que dio calma al conjunto local.

Los seis mil 897 espectadores en el estadio Cuauhtémoc se entregaron al Tricolor y Hugo Camberos correspondió al apoyo con su gol al minuto 54. El habilidoso extremo rojiblanco sumó se tercer gol en una fortuita jugada que lo dejó frente al portero guatemalteco.

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Luis Gamboa, otro de los hombres importantes en el cuadro nacional, también se hizo presente en el marcador. El futbolista del Atlas definió con sobrada calidad un mano a mano para el tercero del encuentro.

Nelson Cedillo, jugador de Santos Laguna, sentenció el partido y puso cifras definitivas al minuto 88, luego de un impresionante gol de tiro libre que dejó inmóvil al arquero Rogelio Barrera.

Otra gran exhibición del conjunto mexicano que se acerca a los principales objetivos. Ya está en Cuartos de Final, pero alcanzar los boletos al Mundial Sub 20 de la categoría y el de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, es la gran meta. A París 2024 no asistieron y eso eleva la presión.