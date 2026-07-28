Este miércoles, la Selección Mexicana Femenil Sub-23 debutará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ante su similar de Puerto Rico.

Sin lugar a duda, las tricolores son favoritas para pelear por la presea dorada en la justa centroamericana; sin embargo, Vanessa Martínez, directora técnica del conjunto nacional, pide calma e ir juego a juego.

"Nosotras representamos a México, sabemos que cada rival es fuerte, no hay partidos fáciles. Llegamos con la ilusión de competir y siempre vamos partido a partido. Elegimos usar esa presión en motivación para trabajar día a día, estamos listas para cada momento que nos toque enfrentar", declaró en videoconferencia.

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Para la estratega tricolor, gran parte de esta generación será la que represente a México en el Mundial 2031, el cual se llevará a cabo en territorio azteca. De nueva cuenta el país será coanfitrión y esto emociona a Martínez.

“Es muy importante que esta generación tenga este tipo de competencias porque muchas de ellas, me atrevo a decir que la mayoría de las jugadoras que tenemos en este grupo, van a estar representando a México en ese Mundial (2031)”, aseveró.

"Que la afición las conozca, las apoyen, sepan quienes son... Estoy segura de que estarán en esa Copa del Mundo", enfatizó la exfutbolista.

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Sin temor al formato de los Centroamericanos

Cada dos días disputarán un partido de la Fase de Grupos, un formato de competencia que demanda más de lo normal, pero que toman con calma desde la confianza que significó la preparación.

"Formato muy retador. Esta categoría fue creada para estas experiencias y todas están listas. Estoy segura de que el trabajo colectivo nos sacará adelante. Todos sabemos lo que representa, pero estamos listas", concluyó Vanessa Martínez.