México pisó el acelerador este domingo en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo al conquistar el oro en remo, aguas abiertas, taekwondo y tiro al plato, una cosecha que le permitió alcanzar la cifra de 16 medallas doradas, 15 de plata y 12 de bronce, para un total de 43.

La delegación mexicana supera con una gran ventaja a su persecutora en el medallero, Cuba, que alcanza 13 preseas, mientras que Colombia acumula 17, pero tiene un oro menos, por lo que se ubica en el tercer lugar.

La dupla de Melissa Márquez y Aylin Ibarra se apropió el primer lugar en el remo, modalidad doble scull, con tiempo de 07:19.85 minutos, dejando en el camino a las cubanas Rayma Ortiz y Loraidis Echavarría, que cronometraron 07:24.46.

El 'delfín' mexicano Paulo Strehlke, que el sábado conquistó los 10 kilómetros en aguas abiertas, repitió este domingo su triunfo en los tres kilómetros con un registro de 06:53.8 minutos, frente a los venezolanos Ronaldo Zambrano y Diego Vera, que se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, los terceros que celebra República Dominicana, vieron este domingo como la también mexicana Dalia Moreno dominó con solvencia en los tres kilómetros de aguas abiertas a su compatriota Yuritzi Salgado.

Moreno nadó la distancia en 07:00.9 minutos, mientras que Salgado cruzó en 07:56.2. El tercer lugar fue para la venezolana Paola Pérez, con 07:56.2.

México se luce en el nuevo pabellón de taekwondo

Una de las instalaciones construidas desde cero para los Juegos es el pabellón de taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital dominicana.

En ese escenario, la campeona mundial y doble medallista panamericana Daniela Souza conquistó la medalla de oro en la categoría de -49 kilos, poco tiempo después que lo hiciera, en los -58 kilos su compatriota Zaid Pérez.

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TRIPLETE DORADO PARA MÉXICO! 🇲🇽🥇🥋🔥

Daniela Souza (-49 kg), Zaid Pérez (-58 kg) y Nadia Ferreira (-53 kg) demuestran su poderío mundial y conquistan TRES títulos centroamericanos en una jornada memorable para el taekwondo en Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/mkTaogqoaF — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) July 26, 2026

Un oro más sumó la delegación mexicana con el que logró Nadia Ferreira en los -53 kilogramos tras doblegar por 2-0 a la hondureña Ashley Almendarez.

No solo México brilló hoy en ese escenario, pues los anfitriones dominicanos colocaron en lo más alto del podio a Wilfrido De la Cruz, en los -54 kilogramos, quien derrotó 2-0 al guatemalteco Diego Reyes.

En cuanto al tiro, Luis Gallardo y Gabriela Garza fueron los mejores en la modalidad de skeet en ambos géneros.

República Dominicana retiene el quinto puesto

El oro en el taekwondo de De la Cruz y una segunda medalla dorada en judo con Damiano mantienen a República Dominicana en el quinto puesto, mientras que Guatemala acumula dos primeros lugares.

Colombia obtuvo medallas de oro en ciclismo de ruta, esquí acuático, patinaje artístico y, la más reciente, con su equipo femenino de polo acuático.

El venezolano Yohandri Granado se impuso por 2-0 al nicaragüense Aldo Blanco para llevarse el oro en los -63 masculino del taekwondo.

Puerto Rico, El Salvador, Costa Rica y Panamá son los otros países que han firmado el casillero de las medallas de oro.

Los Juegos fueron inaugurados el viernes en una vibrante ceremonia ante un lleno completo del estadio Félix Sánchez, quien encendió el pebetero que arderá hasta la clausura, el 8 de agosto venidero.