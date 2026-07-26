La histórica actuación de Isaac del Toro en el Tour de Francia no pasó desapercibida en México. Minutos después de que el ciclista bajacaliforniano subiera al podio en París, acompañado por los mejores corredores del mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las felicitaciones y reconoció el impacto de una hazaña que marcó un antes y un después para el deporte nacional.

El pedalista de Ensenada cerró una participación memorable tras completar las 21 etapas de la competencia más prestigiosa del ciclismo internacional, logrando el tercer lugar de la clasificación general y consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada. Su desempeño le permitió escribir una página dorada para México.

Ante un logro de esa magnitud, la mandataria mexicana destacó el esfuerzo, la disciplina y la determinación mostrados por Del Toro a lo largo de la carrera, una actuación que además de otorgarle un lugar en el podio general también lo consagró como el mejor ciclista joven del Tour, despertando el orgullo de millones de mexicanos dentro y fuera del país.

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"Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad", se puede leer en su cuenta de X.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Sheinbaum, quien en repetidas ocasiones ha felicitado al ciclista por cada una de sus victorias, recalcó que México se encontraba muy orgulloso por su demostración.

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"México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos", finalizó.