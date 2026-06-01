Después de varios meses de espera, este miércoles empezarán las Finales de la NBA entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de New York. Sin embargo, en México y en Latinoamérica existe la gran incógnita de dónde ver en vivo los partidos, ya que la llegada de Amazon Prime Video a las transmisiones confundió a quienes históricamente disfrutaron las finales a través de ESPN.

A raíz de eso, dos famosos periodistas, especializados en baloncesto, contribuyeron a la discusión.

Lee también Esta es la historia detrás de "El Equipo Tricolor", canción de México en el Mundial 86

Ernesto Jerez, histórico narrador y comentarista de baloncesto para ESPN, publicó en redes sociales que "no se dejen confundir. ESPNDeportes tiene los derechos en español de Las Finales de la NBA. Mañana salimos temprano hacia San Antonio. Knicks vs Spurs desde el miércoles 3 de junio. Allí estaremos con Fabricio Oberto y todos nuestro equipo de producción".

Unas horas más tarde, otra voz especializada en NBA como Álvaro Martín desmintió, o más bien, aclaró, la publicación de Jerez.

"Hay que ser preciso, para evitar confusiones: ESPN Deportes transmite Finales solo en EEUU. Finales NBA 2026 son exclusivas a Prime Video en toda América Latina y fuera de EEUU. Sin Amazon Prime en Latinoamérica, no verás las Finales. ¡No se dejen confundir!", respondió.

Lee también Gilberto Mora compartió un emotivo mensaje tras ser convocado al Mundial: "Mi sueño se hará realidad"