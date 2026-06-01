Después de varios meses de espera, este miércoles empezarán las entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de New York. Sin embargo, en México y en Latinoamérica existe la gran incógnita de dónde ver en vivo los partidos, ya que la llegada de Amazon Prime Video a las transmisiones confundió a quienes históricamente disfrutaron las finales a través de ESPN.

A raíz de eso, dos famosos periodistas, especializados en baloncesto, contribuyeron a la discusión.

Lee también

Ernesto Jerez, histórico narrador y comentarista de baloncesto para ESPN, publicó en redes sociales que "no se dejen confundir. ESPNDeportes tiene los derechos en español de Las Finales de la NBA. Mañana salimos temprano hacia San Antonio. Knicks vs Spurs desde el miércoles 3 de junio. Allí estaremos con Fabricio Oberto y todos nuestro equipo de producción".

Unas horas más tarde, otra voz especializada en NBA como Álvaro Martín desmintió, o más bien, aclaró, la publicación de Jerez.

"Hay que ser preciso, para evitar confusiones: ESPN Deportes transmite Finales solo en EEUU. Finales NBA 2026 son exclusivas a Prime Video en toda América Latina y fuera de EEUU. Sin Amazon Prime en Latinoamérica, no verás las Finales. ¡No se dejen confundir!", respondió.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

OKC Thunder vs Indiana Pacers: Horario y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de las Finales de la NBA

Otros Deportes

OKC Thunder vs Indiana Pacers: Horario y dónde ver EN VIVO el Juego 2 de las Finales de la NBA
Carlos Alcaraz defiende su corona y es bicampeón de Roland Garros al vencer a Jannik Sinner con remontada histórica

Otros Deportes

Carlos Alcaraz defiende su corona y es bicampeón de Roland Garros al vencer a Jannik Sinner con remontada histórica