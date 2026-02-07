Este domingo se llevará a cabo el Super Bowl LX en el estadio Levi's de Santa Clara, California para definir entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, al nuevo campeón de la NFL.

Para cualquiera de los dos sería un campeonato histórico, ya que en el caso de Nueva Inglaterra los consagraría como el equipo más ganador de la liga, y para Seattle, sería su segundo anillo en la historia.

Que sea un campeonato histórico para cualquiera de las dos franquicias no es algo nuevo, ya que cada vez que el Super Bowl se llevó a cabo en un año donde el Mundial de la FIFA se disputó en México, la historia del equipo ganador fue icónica.

¿QUIÉN GANÓ EL SUPER BOWL EL AÑO DEL MUNDIAL MÉXICO 1970?

El Super Bowl IV, que fue el último juego de campeonato entre la AFL y la NFL antes de su unión, se disputó el domingo 11 de enero de 1970 en el estadio Tulane Stadium de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana.

Los equipos protagonistas fueron los Chiefs de Kansas City y los Vikings de Minnesota. El título quedó en manos de los Chiefs, quienes se impusieron 23-7 para ganar su primer anillo de campeón.

¿QUIÉN GANÓ EL SUPER BOWL EL AÑO DEL MUNDIAL MÉXICO 1986?

El Super Bowl XX​ se disputó el 26 de enero de 1986 en el estadio Louisiana Superdome de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana entre los Bears de Chicago y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Para mal augurio de los fanáticos de Nueva Inglaterra, el título quedó en manos de los Bears, ganaron su primer y único Super Bowl tras vencer 46-10.

