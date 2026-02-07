Este viernes las Chivas volvieron a ganar en el torneo Clausura 2026, esta vez al Mazatlán en el estadio El Encanto, pero a pesar de sumar su quinta victoria consecutiva y mantenerse en la cima del campeonato, no todo fueron buenas noticias para el Rebaño.

Luis Romo, sobre el final del partido, tuvo que abandonar el campo de juego por lesión y no pudo regresar al partido, por lo que encendió las alarmas de la Selección Mexicana y del propio Gabriel Milito, entrenador de las Chivas, de cara al Clásico Nacional contra América.

En conferencia de prensa, el estratega argentino confesó que es probable que esta lesión aleje de las canchas a Romo por un buen tiempo.

“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, declaró Milito.

Las Chivas todavía no informan de forma oficial la gravedad de la lesión de Luis Romo, pero de acuerdo con las declaraciones de su entrenador, el seleccionado mexicano podría perderse el compromiso del sábado 14 de febrero a las 21.07 horas en el estadio Akron contra las Águilas.

Con la Selección, el mediocampista podría perderse el partido amistoso contra Islandia el próximo 25 de febrero en Querétaro.

