La afición del futbol mexicano se llevó una sorpresa durante el partido Mazatlán vs Chivas, correspondiente al Viernes Botanero de la Jornada 5 del Clausura 2026.

Christian Martinoli, el narrador estrella de TV Azteca, estaba anunciado para la transmisión, pero no se presentó en la cabina de comentarios, lo que generó molestia y especulaciones entre los televidentes, quienes se hicieron presentes en las redes sociales.

El encuentro en el Estadio El Encanto prometía emociones. Chivas llegaba como líder invicto del torneo, buscando extender su racha de victorias, mientras Mazatlán intentaba sumar puntos en casa.

Sin embargo, la atención se centró rápidamente en la ausencia de Martinoli, cuya voz característica es una de las más esperadas en las transmisiones de TV Azteca.

Días previos, las redes oficiales de la televisora y la transmisión del partido Tigres vs Santos —donde participó Carlos Guerrero "El Warrior"— confirmaron la presencia de Martinoli junto a Luis García, David Medrano y el reportero Omar Villarreal en el terreno de juego.

Por ello, cuando inició el duelo sin él, los aficionados inundaron las redes sociales con preguntas: "¿Dónde está Martinoli?", lo que hizo recordar un episodio similar semanas atrás en el amistoso México vs Bolivia, donde una intoxicación por sushi lo dejó fuera.

Y Martinoli??? — Agustin Gutierrez (@anustino) February 7, 2026

En esta ocasión, la transmisión contó con César Castro en la narración principal, acompañado por Luis García y David Medrano en los comentarios, mientras Omar Villarreal cumplió su rol desde el campo.

¿Por qué motivo se volvió a ausentar Christian Martinoli de las transmisiones de TV Azteca?

Antes de concluir la primera mitad, los comentaristas tocaron el tema. Luis García dijo: "Martinoli está a punto de morir". David Medrano complementó: "Recupérese señor Marti".

La frase provocó algunas carcajadas en los micrófonos, pero también aumentó la intriga sobre otro verdadero motivo de la ausencia.