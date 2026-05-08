Ronaldo Nazário es considerado uno de los delanteros más importantes en la historia del futbol mundial.

Nacido en Río de Janeiro en 1976, destacó desde muy joven por su velocidad, potencia física y capacidad goleadora. Su carrera brilló en clubes de Europa como el PSV Eindhoven, el Barcelona, el Inter de Milán y el Real Madrid, donde construyó una reputación como uno de los atacantes más letales de su generación.

Su estilo revolucionó la posición de delantero por su combinación de técnica, fuerza y definición frente al arco.

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Su paso en las Copas del Mundo comenzó en Estados Unidos 1994, torneo en el que formó parte de la selección de Brasil campeona, aunque todavía era muy joven y no disputó minutos.

Su consolidación llegó en Francia 1998, donde fue la gran figura brasileña y llevó a su equipo hasta la final. A pesar de la derrota contra Francia, Ronaldo fue reconocido como el mejor jugador del torneo gracias a sus actuaciones y goles. Sin embargo, uno de los momentos más recordados de aquella Copa fue el misterioso problema de salud que sufrió horas antes de la final, situación que marcó su carrera y generó polémica mundial.

Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, Ronaldo lideró a Brasil hacia el título mundial. Marcó ocho goles en el torneo.

¿Cómo eran las fiestas del astro brasileño?

Lejos de las canchas, Ronaldo también sabía divertirse y el conductor mexicano Adal Ramones, famoso por su programa 'Otro Rollo', junto con el produtor Lalo Suárez, en algún momento revelaron cómo eran las fiestas que organizaba el jugador de la Verdeamarela.

Durante una charla en el canal de YouTube, ambos personajes confesaron la vez que tuvieron la oportunidad de entrevistar al 'Fenómeno', quien al final de la charla los invitó a una 'reunioncita' en su suite, sin imaginar el tipo de fiesta al que los invitaría.

"Tocamos la puerta, abrimos... y eso era Sodoma y Gomorra; nosotros nos quedamos en la puerta, vimos el relajo que había (...) Imagínate, que nos impresionamos", comenzó la platica Suárez.

"Entramos y estaba lleno de modelos, mujeres, todo el rollo, había la famosa estrella de cristal de disco, había gente con yardas con neón y nosotros: 'qué pe...'", agregó Adal Ramones, quien confesó que estuvieron poco tiempo en el lugar, pues el nivel de diversión de las reuniones del futbolista sudamericano los superaba.