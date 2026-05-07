El futuro de Julián Quiñones quedó definido antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026.

El Al-Qadisiya confirmó la renovación del atacante mexicano hasta junio de 2030, una decisión que fortalece el proyecto deportivo del club saudí y ratifica la importancia del futbolista dentro de la plantilla.

La institución árabe amplió el contrato del delantero por dos temporadas más, luego de su notable rendimiento desde su llegada en 2024.

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Quiñones se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo y en uno de los jugadores más determinantes de la liga saudí gracias a su capacidad goleadora y regularidad en cada jornada.

El atacante atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. En la actual campaña 2025-26 encabeza la tabla de goleadores con 29 anotaciones, una cifra que lo coloca por encima de figuras internacionales y que refleja el impacto inmediato que logró en el futbol de Arabia Saudita.

Su actuación más reciente reforzó todavía más su estatus dentro del club. Durante el triunfo de 3-1 frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Quiñones marcó el tercer gol del encuentro y aseguró tres puntos fundamentales para que el Al-Qadisiya permaneciera entre los líderes con 68 unidades.

La renovación también representa una noticia positiva para la Selección Mexicana. Javier Aguirre considera al delantero como una pieza esencial dentro del esquema nacional rumbo al Mundial de 2026, torneo que México disputará como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El nivel físico y futbolístico del exjugador del futbol mexicano alimenta la ilusión de la afición tricolor, que espera ver a Quiñones como uno de los referentes ofensivos del combinado nacional durante la justa mundialista.