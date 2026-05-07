La proyección de Gilberto Mora continúa en ascenso dentro del futbol mexicano y ahora también genera expectativa en el entorno internacional.

Rafaela Pimenta, una de las agentes más influyentes del balompié mundial, aseguró que el joven mediocampista de Xolos de Tijuana podría convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y provocar movimientos importantes en el mercado europeo.

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La representante, quien también maneja la carrera de figuras internacionales como Erling Haaland, explicó que desde el primer acercamiento quedó convencida del potencial del futbolista mexicano y del proyecto que rodea su desarrollo profesional.

"Para mí el primer contacto con el jugador es importante, qué va a pensar del jugador también, qué piensa de este jugador. Yo cuando conocí a la familia de Gil, cuando conocí a Gil y también cuando conocí a Jorgealberto (Hank), que es el propietario de Xolos, me encanté. Me encanté porque ellos todos buscan proyectos, buscan continuación, buscan algo global, que es siempre mi ambición. Yo decía a mí misma: 'Este es un proyecto que me encanta demasiado' y me fui a encontrarlos el primer día que podía. De verdad me encantó la energía que me pasaron”, dijo en una charla con ESPN.

Apenas con 17 años, Gil Mora ya aparece como una de las principales promesas del futbol nacional. Sus actuaciones con Xolos y con la Selección Mexicana despertaron interés tanto entre aficionados como entre visores internacionales.

Además, el mediocampista ya presume un título de Copa Oro en sus primeros pasos dentro del combinado nacional.

¿Qué dijo Rafaela Pimienta sobre el futuro de Gil Mora?

Pimenta considera que el Mundial 2026 puede representar el escaparate definitivo para que Mora dé el salto al futbol europeo. La agente incluso adelantó que espera verlo como una de las revelaciones de la justa mundialista que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

“Espero y creo que el nombre que sacudirá las cosas en esta Copa del Mundo será el de Gilberto Mora, de México, pues está llamando mucho la atención”, declaró la representante en entrevista con ESPN.

Gil Mora apareció en la primera lista de convocados rumbo al Mundial 2026 y todo apunta a que Javier Aguirre le dará oportunidades durante el torneo, donde buscará consolidarse como una de las nuevas figuras del futbol mexicano.