Luego de la tempestad, vino la calma. Y tras la tormenta que sacudió por varias horas a la Selección Mexicana, el exmundialista Marco Fabián destacó la importancia de respetar los acuerdos por el bien del combinado nacional, del cual espera que trascienda en la próxima Copa del Mundo.

“Si hubo un acuerdo se tiene que cumplir, al final hay equipos que están más afectados que otros, que tienen más jugadores en Selección (...) Chivas hoy tiene cinco jugadores, es el que se ve más afectado, pero si hubo un acuerdo al principio, se tiene que cumplir, ojalá que puedan llegar a un acuerdo y que puedan solucionarlo por el bien de México”, manifestó el exfutbolista de Chivas y Cruz Azul.

Fabián de la Mora sabe de primera mano lo que representa participar en una Copa del Mundo, ya que vivió los procesos y justas de 2014 y 2018, por ello, advierte que lo principal es no afectar al jugador con este tipo de polémicas.

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“Es un poquito triste que entre mexicanos [haya diferencias], hoy nos tenemos que apoyar más, pensar en el Mundial es lo más importante, también apoyo a Javier Aguirre, cada quien tiene su forma de trabajar, pero yo creo que otros equipos en Europa están compitiendo finales, están en su mejor nivel, el jugador llega un poquito mejor, con mejor ritmo al Mundial, (...) tienen que ponerse de acuerdo por el bien de la Selección, por el bien del jugador, que no afecten los intereses del jugador que tiene el sueño de jugar el Mundial”, mencionó.

¿Cómo ve Marco Fabián el nivel actual de la Selección Mexicana?

Fuera de toda la polémica, el Marco Fabián considera que el Tricolor tiene una gran oportunidad para hacer un buen papel en la cita de Norteamérica sobre todo por la condición de local que tendrá el equipo nacional y sobre todo por la calidad de varios elementos que se perfilan a estar en la lista final del Vasco.

“Yo la veo bien, yo creo que ahorita es una situación cercana, y un jugador siempre tiene que pensar en llegar en su mejor nivel y tienen que hacerlo valer en la cancha, hay jugadores con mucho talento, jugadores que se han venido preparando. Los que elija Javier Aguirre seguramente van a llegar de la mejor forma”, expresó.

"Cada partido es importantísimo para lo que viene, hoy tienen un plus, un extra, que es la motivación de jugar en casa, jugar con ese jugador número ‘12’, que es la afición, tu familia, tu gente, tu estadio, tus condiciones, y que al final la tienen que hacer valer”, agregó el exjuagdor del Tri, quien espera que el Vasco y sus pupilos logren trascender.

“Que México haga historia, que trasciendan, que se disfrute al máximo este Mundial, que la familia y la gente lo disfrute; es un mundial histórico en casa, entonces hay que disfrutarlo y desearle lo mejor a nuestro país”, finalizó.