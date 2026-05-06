Después de varias horas turbulentas, la calma llegó a la Federación Mexicana de Futbol, y lo hizo por diversos motivos.

La Concacaf Champions Cup tendrá final entre clubes mexicanos, la Selección Mexicana comenzó su concentración previo a la Copa del Mundo y para Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, todo fue "un mal entendido".

Durante la presentación del traje oficial del Tricolor para el Mundial 2026, Sisniega destacó el inicio de la concentración en el CAR y respaldó a Javier Aguirre en el banquillo del combinado nacional.

"Nos importa que haya buen ambiente en la Selección, que los jugadores se sientan a gusto y hay que dejar trabajar al cuerpo técnico y jugadores. Contentos de que ya estamos entrando a la etapa final del trabajo", mencionó el directivo.

Lee también Selección Mexicana deja atrás la polémica; inicia concentración en el CAR

Sobre la polémica entre los seleccionados de Toluca y Chivas, Ivar lo calificó como un mal entendido y aseguró que al interior del Tricolor ya cierran filas para cuidar grupo de cara a la Copa del Mundo.

"Fue un mal entendido desafortunadamente. Hay que darle vuelta a la página, no hay por qué ahondar más en el tema. Lo realmente importante para nosotros es cerrar filas; le hicimos saber a Javier que estamos con él y que lo apoyamos para que este proyecto salga adelante. Vamos a cerrar filas para que los jugadores se sientan bien", agregó Sisniega.

Por último, el directivo nacional aseguró que la relación con Chivas y Toluca quedó en buenos términos, negó problemas y omitió el tema de los comunicados, en especial el del Toluca, quien señala a Mikel Arriola como el responsable del "mal entendido".