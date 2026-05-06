Seleccionados de Chivas viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana con Javier Aguirre

A través de su cuenta de Instagram, Luis Romo compartió una fotografía en compañía de Raúl Rangel, Armando González y Roberto Alvarado. Los cuatro futbolistas de Chivas ya viajan para iniciar la concentración de la Selección Mexicana, convocada por el estratega Javier Aguirre.

El primer futbolista de Chivas en reportar con el Tricolor fue Brian Gutiérrez, después de la polémica que se desató en el balompié nacional. La razón por la que no viajó en compañía de sus compañeros fue por lejanía, ya que aprovechó sus vacaciones para visitar a su familia en Chicago, Estados Unidos.

Misma situación que le impidió presentarse en Verde Valle, después de que Amaury Vergara —el dueño de Chivas— exigiera la presencia de los seleccionados rojiblancos en las instalaciones del equipo porque no se respetaron los acuerdos entre los dueños de los clubes de la Liga MX y Javier Aguirre.

Sin embargo, la “calma” regresó a la Selección Mexicana. Esta noche, en el Centro de Alto Rendimiento, iniciará la concentración del combinado nacional con la mirada puesta en los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, previos a la Copa del Mundo de 2026 que comenzará el 11 de junio en el Estadio Banorte.

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